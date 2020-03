Trabalhadores de duas empresas de telemarketing protestaram na tarde de ontem em Goiânia por melhores condições de trabalho. O que motivou o movimento organizado em grupos de WhatsApp, segundo os participantes, é o medo do coronavírus por conta da falta de prevenção no ambiente de trabalho. À noite, sindicato conseguiu liminar na Justiça favorável a eles.

“Não tem álcool em gel e a gente fica a menos de um metro um do outro”, relata o atendente Anderson de Sousa, de 27 anos. Em casa, a avó que está com câncer, avô com diabetes e mãe hipertensa são preocupações. “Não queremos parar de trabalhar, mas queremos condições. Estamos preocupados com nossa saúde”, explicou sobre o protesto em frente à Atento Brasil, que opera call center da Vivo, na Avenida 136, no Setor Sul. Junto com ele, aglomeraram centenas de pessoas.

Ele está gripado. Outras duas colegas também, uma delas relatava febre e dificuldade de respirar enquanto acabava de sair da empresa após o protesto. “A única forma de prevenção que falam é para lavar a mão. O gestor falou que a higiene tem de vir de casa e ainda falou que álcool em gel é coisa psicológica”, denuncia outra atendente que não quis se identificar. No período da tarde, o relato é de que em um mesmo local ficam até mais de 200 pessoas.

Outra reclamação é de que há a orientação para que os clientes procurem o call center, inclusive a reportagem encontrou recado fixado na porta da loja da Vivo. Para os atendentes que protestavam, aumento da demanda, que poderia ser diluída com resoluções pela internet, aumenta a pressão para que todos permaneçam no trabalho e faz os ambientes continuarem cheios.

Por conta da aglomeração do protesto, que vai contra as recomendações para a prevenção ao coronavírus, a Polícia Militar pediu aos manifestantes para dispersarem. O que foi feito, tanto na Atento como na porta da BTCC, que opera call center da operadora Oi, próximo à BR-153, na Vila Redenção.

Após as manifestações, o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação e Teleatendimento no Estado de Goiás (Sinttel-GO) conseguiu ontem a liminar na Justiça para que a Atento, BTCC e outras 15 reduzam em 50% o número de trabalhadores por pelo menos 15 dias sob pena de multa de R$ 10 mil por dia. A decisão do juiz Luciano Santana Crispim define também que sejam afastados trabalhadores em grupo de risco, adotada distância mínima de dois metros, além de medidas de higiene, como fornecimento de álcool em gel 70%.

O presidente do Sinttel-GO, Alessandro Torres da Mota, explica que foram enviadas notificações para as empresas e somente parte delas havia adotado trabalho preventivo. Por isso, fizeram um abaixo assinado para pedir ao governo de Goiás providências para segurança dos cerca de 12 mil trabalhadores do setor no Estado.

A procuradora-geral do Estado de Goiás, Juliana Diniz, garante que o decreto que deve ser publicado hoje traz restrições para os call centers. “Terão de tomar medidas corretas, como rodízio de trabalhadores e manter as distâncias adequadas para evitar transmissão.”

Procurada pela reportagem, a BTCC informou que adotou medidas como intensificação da higienização, home office e realização de trabalho remoto ou férias pelos trabalhadores do grupo de risco. A Atento também foi procurada, mas não encaminhou uma resposta até o fechamento desta matéria.