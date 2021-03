Economia Falta de pontualidade cresce em serviços essenciais

A falta de pontualidade no pagamento de contas de serviços essenciais como de água e energia aumentou durante a pandemia de Covid-19. Em Goiás, a inadimplência acumulada pela Saneago em 2020 atingiu 7,08%, enquanto a taxa havia sido de 3,73% no ano anterior. Sobre os impactos disso, já que os recursos da companhia advêm do pagamento das faturas, a assessoria de impre...