Economia Falta de peças faz Anfavea revisar projeções pela segunda vez em 2021 Na comparação com o mesmo período de 2020, a produção caiu 21,3%. Os dados incluem carros de passeio, veículos comerciais leves, ônibus e caminhões

Após o pior setembro desde 2005 no comércio automotivo, o terceiro trimestre termina com queda nas vendas e na produção de veículos. Os resultados fizeram a Anfavea (associação das montadoras) revisar previsões e trabalhar com dois cenários para o fim do ano. Foram fabricadas 173,3 mil unidades no último mês, o que representa uma alta de 5,6% em relação a agosto...