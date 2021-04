Economia Falta de insumos e de mão de obra na crise

Muitas empresas sofreram com a falta de insumos e de mão de obra especializada. Foi o caso do setor confeccionista. O empresário Reginaldo Abdala, presidente da Associação de Lojistas do Mega Polo e diretor do Sinroupas, lembra que, com a interrupção da produção no primeiro decreto, as empresas perderam mão de obra terceirizada, que trabalhava em casa. “Sem trabalho, ...