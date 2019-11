Economia Falta de energia vira caso de polícia em São Miguel do Araguaia

As reclamações dos moradores de São Miguel do Araguaia sobre prejuízos causados pelas quedas de energia, inclusive com registros de boletins de ocorrência, levaram o delegado da cidade, Fernando Martins, a instaurar um procedimento criminal para questionar a divulgação de um investimento de R$ 900 mil na subestação do município, feita pela Enel. “O Código de Defesa do Cons...