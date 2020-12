Economia Falta de chuva preocupa produtores de soja em Goiás Temperatura alta e estiagem afetam lavouras de soja; Região Sudoeste sente mais as consequências que chegam com aumento de custos

Os produtores de soja em Goiás relatam prejuízos com estiagem no Estado. O desenvolvimento das lavouras foi impactado pela falta de umidade prolongada. Há regiões com mais de 15 dias sem chuva, o que levou ao atraso no plantio ou mesmo à necessidade de replantar, além do aumento de gastos para controle de pragas e doenças. Por isso, com previsão de chuva, este final de s...