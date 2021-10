Economia Falta de alimentos é descartada Contrariando previsão do presidente Jair Bolsonaro para 2022, o Ministério da Agricultura minimiza potenciais riscos à produção brasileira; previsão é de safra recorde

O Ministério da Agricultura monitora potenciais riscos à produção agrícola brasileira, mas não vê cenário de desabastecimento no ano que vem, contrariando uma previsão apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).A pasta reconhece como problema enfrentado pelos agricultores a escalada do preço dos fertilizantes, amplamente usados no plantio brasileiro.A e...