O Facebook anunciou nesta quinta-feira, 16, que vai adicionar publicações contra a desinformação no feed de notícias de quem curtir fake news sobre coronavírus na rede social. A informação foi publicada pelo próprio Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, em um post na internet.

Uma atualização vai implementar uma série de novos recursos no Facebook para tentar conter a disseminação de notícias falsas a respeito do coronavírus. Para as pessoas que reagiram ou comentaram em alguma publicação contendo informações erradas, por exemplo, um box será mostrado, direcionando o usuário para o site da Organização Mundial da Saúde.

Outra atualização é chamada “Get the Facts” (Saiba os fatos, em tradução literal), mostra uma seção com notícias verificadas a respeito da pandemia.

Em resposta à Avaaz, ONG que organiza mobilizações online, a respeito das acusações de que o Facebook era um “centro de desinformação sobre coronavírus”, a rede social respondeu que já removeu centenas de milhares de informações erradas do feed.