Facebook tem forte queda na Bolsa após sair do ar

Em um dia de instabilidade no acesso às redes sociais do Facebook, as ações da empresa de Mark Zuckerberg registravam queda de 5,83% às 15h03 desta segunda (4). O Nasdaq, índice da Bolsa americana composto por ações de empresas de tecnologia, recuava 2,38%. De modo geral, o mercado americano opera em viés de baixa devido à possível antecipação para 2022 de um cic...