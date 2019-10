Economia Facebook supera estimativas e chega a 2,45 bilhões de usuários Empresa apresentou bons números, a despeito de críticas e investigações recentes; total de usuários de aplicativos chega a 2,8 bilhões por mês

O Facebook superou as estimativas de analistas do mercado para seus resultados financeiros do 3º trimestre de 2019, divulgados na tarde desta quarta-feira, 30. A empresa teve lucro de US$ 6,1 bilhões e receita de US$ 17,7 bilhões entre julho e setembro deste ano – altas de 19% e 29% na comparação com o mesmo período do ano passado. O bom desempenho animou o...