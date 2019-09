Economia Facebook revela rede de mundos virtuais O Facebook Horizon permitirá a seus jogadores interagir, bater papo, jogar e criar até seus próprios "mundos"

Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, disse várias vezes ao longo dos últimos dias que imagina que as tecnologias de realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR) podem ser o futuro das plataformas de computação. Como ele também é dono de uma rede social, é difícil imaginar que esse futuro não contenha um espaço para as pessoas conversarem com hologramas d...