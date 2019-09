Economia Facebook lança novo aparelho para videochamadas e streaming de TV Aparelho permite chamadas em vídeo no WhatsApp e acesso ao Amazon prime Video

Fazendo sua primeira incursão no segmento de hardware de streaming de TV, o Facebook divulgou nesta quarta-feira, 18, novos modelos do Portal, dispositivo lançado em 2018 com foco inicial em bate-papo por vídeo. A nova geração do Portal dá acesso a uma seleção limitada a serviços por streaming - tem o Prime Video da Amazon, mas não tem Netflix. Em uma apresentação em San...