Economia Férias de 60 dias custam R$ 4 bi por ano; principais beneficiados são membros do Judiciário e do MP Como têm dois meses de férias, juízes e promotores recebem, por duas vezes no ano, o adicional sobre os salários

Consideradas pela equipe econômica um dos "excessos" nos benefícios dados ao funcionalismo, as férias de 60 dias concedidas a algumas carreiras do setor público custam ao País cerca de R$ 4 bilhões ao ano. A estimativa foi feita pelo governo e inclui despesas como o pagamento do adicional de 1/3 de férias e do abono pecuniário - a popular "venda de férias". Os principa...