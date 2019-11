Economia Fábrica da John Deere em Catalão demite 50 trabalhadores da linha de produção Empresa alega que precisou realizar “ajustes no quadro de funcionários” por conta de variações de mercado relacionadas à produção de colhedoras de cana e pulverizadores

A fábrica da John Deere, em Catalão, no Sul do Estado, formalizou ontem a demissão de 50 funcionários da área de produção. Desse total, 15 aderiram a um programa de demissão voluntária e vão receber um salário extra, além da prorrogação do plano de saúde por quatro meses. Por nota, a John Deere informou que precisou realizar “ajustes no quadro de funcionários” de sua...