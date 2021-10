Economia Extração de pequi cresce 10,4% em Goiás Estado ocupa a terceira posição entre os maiores produtores de pequi do País, atrás de Minas Gerais e do Tocantins

A extração de pequi no Estado de Goiás cresceu 10,4% no ano passado na comparação com 2019, chegando a 2.582 toneladas. Já o valor da produção do fruto avançou 19,9%, atingindo R$ 3,8 milhões. Os números são da Pesquisa de Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura (Pevs), divulgada nesta quarta-feira (6) pelo Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar do inc...