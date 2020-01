Economia Extinta a dedução de empregado doméstico no Imposto de Renda Instituído em 2006, incentivo deixa de ter validade por não ter sido renovado pelo Congresso, o que impede deduzir contribuição previdenciária

Os empregadores domésticos não poderão mais deduzir de seu Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) os gastos com a contribuição previdenciária do trabalhador. O incentivo, instituído em 2006, perdeu a validade e não foi renovado pelo governo e pelo Congresso Nacional.A renúncia fiscal estimada com o benefício era de R$ 674 milhões. Com o fim da possibilidade de dedução,...