Economia Extinção de pequenos municípios não é 'ponto de honra', diz Bolsonaro Proposta de Emenda Constitucional (PEC) sobre novo pacto federativo foi enviada pelo governo ao Congresso e prevê a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e com arrecadação própria menor que 10% da receita total

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira, 4, que não é "ponto de honra" aprovar a extinção de pequenos municípios deficitários, como previsto em Proposta de Emenda Constitucional (PEC) sobre novo pacto federativo enviada pelo governo ao Congresso Nacional. Segundo o texto do governo, a ideia é acabar com os municípios com menos de 5 mil ha...