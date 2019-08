Economia Extensão permite visualizar mensagens apagadas no WhatsApp; confira É o sonho dos curiosos e o pesadelo dos arrependidos

Chega de mistério. Não aguenta de curiosidade de saber que mensagens são aquelas que seu crush te mandou no WhatsApp e apagou logo depois? Uma extensão do navegador Google Chrome tem a solução para isso. A WA Web Plus revela automaticamente o que estava escrito na mensagem que o remetente deletou. Para usá-la, é só adicionar a extensão ao navegador que ela faz o ...