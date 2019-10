Economia Exportadores temerosos com o pós-eleições na Argentina Empresários admitem receio do que está por vir, após vitória de Fernández; falta de alinhamento político com país vizinho preocupa

O governo brasileiro terá que usar sua diplomacia para continuar mantendo boas relações comerciais com a Argentina, após a eleição do peronista Alberto Fernández, para não prejudicar as relações comerciais entre os dois países. De agora em diante, os exportadores devem ficar de olho nas medidas que serão tomadas pelo novo governo argentino, que poderão até prejudicar a...