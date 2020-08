Economia Exportações de empresas goianas têm alta de 19% Já as importações caíram 23% em julho; segundo Secretaria de Indústria e Comércio, números refletem o período em que indústrias ficaram fechadas por conta da pandemia

A quantidade de produtos importados por empresas goianas em julho deste ano foi 23% menor do que o número registrado no mesmo período de 2019. Por outro lado, as exportações cresceram 19% e a balança comercial registrou saldo positivo de US$ 537 milhões, número que representa variação de 66% em relação ao resultado de julho do ano passado. De acordo com o secretário de Estado ...