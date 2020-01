Economia Exportações de carne equilibram balança comercial do Estado Peste suína na China impactou as exportações goianas em 2019, depois que o país asiático passou a comprar menos soja e mais proteína animal

As compras feitas pela China tiveram um papel decisivo no comportamento da balança comercial goiana em 2019. O forte avanço da peste suína no país asiático obrigou os chineses a descartarem seus rebanhos e fez com que eles reduzissem suas compras de soja para produção de ração e aumentassem a importação de carnes de Goiás. As exportações goianas somaram US$ 7,043 bilhõ...