Economia Exportação exige leite mais competitivo Para poder se beneficiar da abertura do mercado chinês para seus produtos lácteos, o Brasil ainda terá que reduzir seus custos e preços

CustosSegundo o diretor do Sindileite, muitos produtores nem conhecem seu custo de produção, apesar de reclamarem dos preços pagos atualmente. Ele também dá o exemplo do leite do Chile e Uruguai, cujo litro sai por US$ 0,29 e é mais competitivo que o brasileiro. “Essa abertura da China será muito positiva, desde que tenhamos competitividade”, alerta.Na visão do presid...