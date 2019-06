Economia Exportação de carne de frango cresce 14,4%, diz ABPA No total, foram exportadas 381,1 mil toneladas

As exportações brasileiras de carne de frango (in natura e processados) cresceram 14,4% em maio de 2019 ante o mesmo mês do ano passado, informou nesta sexta-feira, 7, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). No total, foram exportadas 381,1 mil toneladas, ante 333,2 mil toneladas no mesmo mês de 2018. A receita das vendas foi de US$ 658,9 milhões, aumento d...