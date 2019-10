Economia 'Existe possibilidade de terminar ano com 4,5% de juro', diz Bolsonaro O presidente explicou em sua transmissão semanal ao vivo pelo Facebook, que cada ponto porcentual de queda no juro básico, a redução da dívida é da ordem de R$ 40,5 bilhões

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (10), em sua transmissão semanal ao vivo pelo Facebook que, como a inflação está baixa e deve ficar abaixo do meio da meta, existe a possibilidade de a taxa Selic chegar ao fim do ano em 4,5%. Ao lado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, Bolsonaro comentou sobre o efeito da queda de juro sobre a dívida pública. E...