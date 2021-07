Economia Exclusivo: fusão cria maior grupo hospitalar de Goiás Cinco tradicionais hospitais da capital vão formar o G500, com valor estimado de R$ 1,2 bi; para a expansão, terá investimento inicial de R$ 100 milhões

O mercado de saúde goiano é palco de uma das maiores fusões de hospitais já vistas no País, que dará origem ao maior grupo hospitalar de Goiás e um dos maiores do Centro-Oeste. O G500 está sendo formado pela união da Ela Maternidade, Hospital dos Acidentados, Hospital da Criança, Hospital do Coração e Hospital Santa Mônica, alcançando um valor de mercado de R$ 1,2 bil...