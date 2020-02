Economia Ex-procurador-geral da Câmara de Goiânia assume o Procon Goiás Allen Viana diz que pretende eliminar os exageros burocráticos e, simultaneamente, melhorar a prestação de serviços ofertados pelo órgão

O ex-procurador-geral da Câmara Municipal de Goiânia, Allen Viana, assumiu nesta terça-feira (4) a Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor do Estado de Goiás (Procon Goiás). Entre os desafios que o novo superintendente deve encarar estão a ampliação da rede de atendimento presencial do órgão e a implementação da utilização de ferramentas digitais que f...