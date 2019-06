Economia Ex-presidentes defendem que FAT continue no BNDES

Economistas, funcionários e ex-presidentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) saíram ontem em defesa de uma “fonte estável” de financiamento para a instituição de fomento, em reação à proposta de mudar a destinação do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Um ato organizado por funcionários do BNDES, no Rio, reuniu quatro ex-presidentes, de diferentes g...