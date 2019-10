Economia Ex-presidente do Bradesco Lázaro de Mello Brandão morre aos 93 anos Banqueiro deixou a presidência do conselho de administração do Bradesco há dois anos

O ex-presidente do Bradesco Lázaro de Mello Brandão morreu no começo desta quarta-feira, 16, aos 93 anos. Dedicou 76 anos de sua vida ao banco e se tornou um dos homens mais poderosos do País. Sob seu comando, o Bradesco se consolidou como o maior banco privado do Brasil, posição que só perdeu após a fusão de Itaú e Unibanco, em 2008. Ainda não há mais informações sobre ...