Economia Ex-presidente da Bayer no Brasil funda empresa de cannabis medicinal Aprovação de registro e comercialização da Anvisa vai acelerar projetos no Brasil; empresas intensificam buscas por parcerias e criam associação

À frente de uma das maiores farmacêuticas do mundo, o executivo Theo Van der Loo participou de importantes decisões quando estava no comando da Bayer no Brasil. Em voo solo, há quase um ano e meio, prepara-se para voltar ao setor, desta vez como empresário no desenvolvimento e em pesquisas clínicas de medicamentos à base de cannabis (maconha) medicinal, já usada para t...