Economia Ex-candidato do partido Novo adquire startup em sociedade com a atriz Maitê Proença Empresa adquirida se envolve com produtos como barras de proteína e cafés especiais

O empresário Filipe Sabará, que tentou ser candidato a prefeito de São Paulo pelo partido Novo no ano passado mas naufragou, retoma suas atividades na iniciativa privada com a aquisição de uma startup de produtos como barras de proteína e cafés especiais chamada B-ON, em sociedade com a atriz Maitê Proença. O plano para a empresa, que faturou R$ 6 milhões em 202...