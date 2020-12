Economia Eventos têm retomada lenta

O mercado de flores para eventos ainda registra uma retomada lenta, apesar da flexibilização das medidas de isolamento. O proprietário do Armazém das Flores, Eurípedes Oliveira, que trabalha com flores e arranjos para festas e eventos, além de flores para presente, lembra que a pandemia trouxe um verdadeiro caos para o setor e ele precisou demitir metade do quadro de fu...