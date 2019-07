Economia Eventos de turismo voltam a Goiás

Em momento de reaquecimento do setor, Goiânia recebe nesta sexta-feira (19) a Expo Turismo Goiás 2019. A feira será realizada no Centro de Convenções de Goiânia, das 9 às 19 horas, e deve reunir cerca de 2 mil pessoas. De acordo com a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens em Goiás (Abav-GO), Eliene Meireles, além dos goianos, também são esperados v...