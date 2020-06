Economia Evento virtual promovido pelo GJC debate equilíbrio entre economia e saúde Especialistas dos setores público e privado debatem ações viáveis para a saúde e a economia

O desafio para chegar ao equilíbrio entre economia e saúde no cenário de aumento de casos da Covid-19 será tema de debate virtual promovido pelo Grupo Jaime Câmara (GJC) nesta terça-feira (30), às 17 horas. Os convidados desta edição do webinar são o secretário de Saúde do Estado de Goiás, Ismael Alexandrino Júnior, o presidente da Associação Brasileira de Shopping Cen...