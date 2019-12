Economia Evento reúne selecionados do Programa Centelha Goiás e lança editais de fomento à inovação I Fapeg Summit apresenta oportunidades para empreendedores goianos

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) promove na segunda-feira (16) o I Fapeg Summit. O evento acontecerá no Teatro Escola Basileu França, a partir das 13h30, e irá reunir os 200 selecionados na primeira etapa do Programa Centelha Goiás – entre outros empreendedores – e lançar editais de fomento à inovação. No evento, parceiros do Pro...