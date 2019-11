Economia Evento gratuito oferece capacitação, incentivo e estimula o empreendedorismo feminino, em Goiânia O encontro é uma iniciativa da TV Anhanguera e do Sebrae Goiás e o ponto inicial para a criação de um Fórum do Empreendedorismo Feminino em Goiás

DELAS - Mulheres de Negócio, evento que estimula o empreendedorismo feminino, será realizado neste sábado no Shopping Passeio das Águas. O encontro, gratuito, é uma iniciativa da TV Anhanguera e do Sebrae Goiás e o ponto inicial para a criação de um Fórum do Empreendedorismo Feminino em Goiás. A principal convidada para palestra, Helena Schargel, de 79 anos, vai c...