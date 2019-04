Economia Evento em Goiânia apresenta novas tendências de gestão de pessoas nas organizações Evento realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos - seccional Goiás, termina nesta sábado, no Teatro Sesi

As novas tendências de gestão de pessoas nas organizações pelo mundo, para aprimoramento de gestores goianos de Recursos Humanos (RH), estão sendo apresentadas no GOIANARH 2019, evento realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos - seccional Goiás, que termina neste sábado, no Teatro Sesi. Uma delas é a influência da era digital, que já chegou à gestão de p...