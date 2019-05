Economia Evento do Vale do Silício promove mentoria

Ocorreu ontem na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg) evento de mentoria do Vale do Silício, o Founder Hotseat, promovido pelo Founder Institute. Com objetivo de fomentar o surgimento de novas startups, o encontro é parte da agenda de seleção de empreendedores feita pela incubadora americana. “O foco é trabalhar o empreendedor, um programa de 14 ...