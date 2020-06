Economia Evento do GJC aborda necessidade de união entre setores público e privado para recuperar a economia Debate on-line promovido pelo Grupo Jaime Câmara apontou expectativas para a economia de Goiás no cenário pós-pandemia

A defesa pela união dos setores público e privado e a importância da organização de políticas que promovam a retomada econômica foram os principais temas debatidos durante evento virtual promovido ontem pelo Grupo Jaime Câmara (GJC), com o objetivo de discutir as perspectivas da economia goiana no período após a pandemia de Covid-19. O webinar teve a participação da secretária d...