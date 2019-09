Economia Evento discute colocação de PCDs no mercado de trabalho 5º Encontro do Comitê de Inclusão Social para Pessoa com Deficiência irá também conscientizar as empresas sobre o potencial desse público

Será realizado nesta terça-feira (24), o 5º Encontro do Comitê de Inclusão Social para Pessoa com Deficiência, no auditório da Drogaria Santa Marta, no Polo Empresarial Goiás, em Aparecida de Goiânia. O objetivo do evento é promover vagas de emprego para pessoas que possuem necessidades especiais, além de atentar e conscientizar as empresas sobre o potencial desse público. O...