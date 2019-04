Economia Evento apresenta soluções tecnológicas para o setor de saúde Realizado pela primeira vez em Goiânia, projeto vai conectar empreendedores que desenvolvem negócios digitais voltados à medicina

A tecnologia está inovando os serviços para saúde no Brasil e no mundo para facilitar a vida de profissionais e pacientes. As mais recentes soluções tecnológicas que já estão no mercado ou que ainda estão sendo desenvolvidas para o setor serão apresentadas ao mercado goiano no congresso Hint One Experience, que ocorre no próximo dia 18 de maio, em Goiânia. O evento promet...