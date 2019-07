Economia Europeus conseguem fim de tributo que Brasil criou em 1808 Navios pagam taxa de utilização de faróis. Dom João 6º foi quem implantou cobrança. Acordo Mercosul-UE elimina o imposto

O acordo entre Mercosul e União Europeia celebrado no fim de junho foi o resultado de negociações diplomáticas entre os dois blocos que pareciam mergulhadas em impasse. As discussões duraram 20 anos. Mas as divergências que se acumulavam eram bem mais antigas. Uma delas diz respeito a algo que surgiu 211 anos atrás: a TUF (taxa de utilização de faróis), criada por Dom J...