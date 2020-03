Economia Europa critica restrição a voos imposta pelos EUA

Há semanas aumentam as críticas, nos Estados Unidos, a como o presidente Donald Trump tem lidado com a crise do coronavírus. E, por semanas, ele discordou da gravidade da situação. Seu anúncio na quarta-feira (11), restringindo a entrada de viajantes vindos da Europa, foi tido como uma guinada brusca para corrigir a rota.Com a medida, porém, o líder americano pode ter ...