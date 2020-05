Economia EUA proíbem entrada de brasileiros e de quem passou pelo Brasil A medida anunciada barra estrangeiros que estiveram no país nos últimos 14 dias

O governo americano anunciou neste domingo, 24, a proibição da entrada de viajantes estrangeiros provenientes do Brasil. A ameaça de limitar voos vindos do País vinha sendo mencionada publicamente pelo presidente americano, Donald Trump, desde o final de abril. Na sexta-feira, no mesmo dia em que a Organização Mundial da Saúde classificou a América Latina como n...