Economia EUA mantêm veto à carne brasileira e frustram governo A decisão contraria as expectativas do governo Jair Bolsonaro, que dava como certa a liberação

Os Estados Unidos mantiveram o veto à compra de carne bovina brasileira, decretado em 2017. A decisão frustra as expectativas do governo Jair Bolsonaro, que dava como certa a liberação. O tema está incluído nas negociações da parceria estratégica entre os dois países, uma das vitrines do governo brasileiro. Os produtores também ficaram frustrados c...