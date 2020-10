Economia EUA impõem sobretaxa a alumínio do Brasil e mais 17 países De acordo com a Abal, a sobretaxa inviabiliza totalmente as exportações para o mercado american

Os produtores de alumínio do país foram surpreendidos no início do mês com a imposição de sobretaxa para as importações pelos Estados Unidos, maior mercado externo de chapas brasileiras. A medida foi anunciada uma semana antes de acordo entre os dois países sobre medidas de facilitação de comércio. De acordo com a Abal (Associação Brasileira do Alumínio), a sobr...