Economia EUA dizem que mantêm apoio ao Brasil

O endosso dos Estados Unidos ao desejo do Brasil de se candidatar a uma vaga de membro pleno da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está mantido, segundo declaração oficial do governo americano de ontem. A manifestação vem um dia após o governo brasileiro ver frustradas as expectativas de que os americanos formalizassem em reunião do grupo desta ...