Economia 'Eu, como cidadão, acho que está um pouquinho alto o dólar', diz Bolsonaro Cotação da moeda americana atingiu cotação recorde de R$ 4,35; o ministro Paulo Guedes disse que uma taxa de câmbio mais alta é “boa para todo mundo”

Após alta recorde do dólar na quarta-feira, 12, o presidente Jair Bolsonaro avaliou que o preço da moeda está "um pouquinho alto". Ele não quis comentar a declaração polêmica do ministro da Economia, Paulo Guedes. Para ele, uma taxa de câmbio mais alta é “boa para todo mundo” e que o dólar mais barato estava prejudicando as exportações e...