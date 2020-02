A Eternit voltará a beneficiar amianto crisotila na mina Cana Brava, no município de Minaçu, de forma temporária. A empresa publicou ontem um comunicado oficial onde explica que a medida é amparada pela Lei 20.514/19, do Estado de Goiás, regulamentada pelo decreto Nº 9.518/19, que permite a extração e beneficiamento de amianto apenas para exportação.

As operações da empresa estavam paralisadas desde 11 de fevereiro de 2019, depois que uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) proibiu a produção de produtos de amianto no Brasil. Agora, a empresa espera processar e exportar cerca de 24 mil toneladas de fibra de amianto, que já haviam sido extraídos antes da suspensão das atividades, o que havia resultado na demissão de centenas de trabalhadores em Minaçu.

A Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI 6200) da lei estadual. O julgamento de forma virtual pelo STF da constitucionalidade da lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado estava marcado para a última sexta-feira (dia 7), mas a ADI foi retirada da pauta do plenário virtual. Segundo o STF, ainda não há previsão de julgamento da causa.