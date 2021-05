Economia Etanol sobe R$ 0,60 nos postos de combustíveis em Goiânia Preço do litro na capital chega a R$ 4,59; aumento da demanda devido à retomada das atividades econômicas é um dos motivos apontados para a forte alta, apesar do início da safra de cana

Quem precisou abastecer o carro nesta quarta-feira (5) levou um susto com os novos preços nas placas informativas colocadas nos postos de Goiânia. O preço médio do litro do etanol subiu R$ 0,60 de uma só vez e chegou a R$ 4,59, um reajuste de 15%, considerando um preço médio anterior de 3,99. A gasolina também subiu pelo menos R$ 0,23 e chegou a R$ 5,99. Entre os mot...