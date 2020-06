Economia Etanol perderá espaço para a produção de açúcar em Goiás Volume do combustível gerado no Estado deve recuar 8,2% por conta de quedas nos preços e no consumo, indica a Conab

Com os preços e consumo do etanol em baixa, a atual safra de cana-de-açúcar deverá resultar em uma produção de açúcar cerca de 35% maior em Goiás. Ainda assim, o combustível prosseguirá sendo o principal item produzido pelas usinas no Estado, mesmo com um esperado recuo, em volume, de aproximadamente 8% na comparação com o ciclo anterior. No Brasil, a tendência també...